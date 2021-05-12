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Напомним, утром 11 мая загорелся костел в агрогородке Будслав. Задымление крыши заметила местная жительница, которая сообщила об этом служителю храма.

Огонь полностью уничтожил крышу храма, в результате пожара повреждены своды. Всю утварь и орган удалось спасти.

В тот же день начался сбор средств на восстановление храма. А сегодня в Telegram появился канал с названием «Адновім Будслаў разам». Здесь будут публиковать информацию для волонтеров и меценатов, которые хотят помочь в восстановлении святыни.

«Будславскому костелу для демонтажа кровли, остатка перекрытий на крыше требуются в помощь альпинисты и люди с допуском работы на высоте. Нужно спускать вниз балки и остатки металлической кровли», – пишут администраторы канала.

К слову на телеграм-канал будславского костела уже подписалось более полутора тысяч человек.