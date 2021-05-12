+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Telegram появился канал будславского костела. Что там будут публиковать?

Канал с названием «Адновім Будслаў разам» появился 12 мая.

Фото:t.me/natbelographic

 
Напомним, утром 11 мая загорелся костел в агрогородке Будслав. Задымление крыши заметила местная жительница, которая сообщила об этом служителю храма. 
 
Огонь полностью уничтожил крышу храма, в результате пожара повреждены своды. Всю утварь и орган удалось спасти.
 
В тот же день начался сбор средств на восстановление храма. А сегодня в Telegram появился канал с названием «Адновім Будслаў разам». Здесь будут публиковать информацию для волонтеров и меценатов, которые хотят помочь в восстановлении святыни.
 
«Будславскому костелу для демонтажа кровли, остатка перекрытий на крыше требуются в помощь альпинисты и люди с допуском работы на высоте. Нужно спускать вниз балки и остатки металлической кровли», – пишут администраторы канала.
 
К слову на телеграм-канал будславского костела уже подписалось более полутора тысяч человек.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]