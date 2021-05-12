11 мая, узнав о пожаре в Национальном санктуарии, белорусские иерархи сразу отправились в Будслав. Епископам пожарные разрешили ненадолго войти в святыню.





Будслав посетили председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, епископ Казимир Великоселец, епископ Юрий Кособуцкий и епископ Александр Яшевский.





«Утром узнал и был в шоке, — отметил архиепископ Тадеуш Кондрусевич в интервью Catholic.by. — Мы сразу с епископами отправились в Будслав. Подъезжаем к месту, с которого открывается вид на костел, и видим, что кровли уже нет, а над святыней поднимается дым».





«В костеле внутри стоит озеро. Я был там. Дымка, вода… Пожарные делают свое дело…» — поделился увиденным иерарх.





По словам архиепископа Кондрусевича, «это очень большая трагедия» как для Костела в Беларуси, так и для страны, ведь Национальный санктуарий в Будславе является историко-культурной ценностью, а Будславский фэст внесен UNESCO в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.





«Бог посылает нам свои знаки. Сегодня наша страна находится в очень большом кризисе. И это не только общественно-политический, но и моральный кризис. Это печальное происшествие — призыв Бога к тому, чтобы мы осмыслили свою жизнь с точки зрения нравственного закона, духа Евангелия, и старались упорядочить свою жизнь через молитву, покаяние, прощение и стремление к миру в нашем обществе», — заявил иерарх.





«Когда сгорел Нотр-Дам в Париже, Франция встала на колени. Перед лицом будславской трагедии станем и мы на колени, попросим у Бога прощения за наши личные грехи и грехи нашего народа, соединимся друг с другом. Мы разные, но мы один белорусский народ», — продолжал архиепископ.





Иерарх также подчеркнул, что восстановление санктуария и его реставрация должны стать совместным делом: «Сегодня нам всем нужно взять ответственность на себя за восстановление святыни. Матерь Божья Будславская заслуживает достойного места, где белорусский народ и впредь будет почитать ее.





Наша покровительница, взгляни милостиво на свой народ, как Ты это делала во времена многочисленных испытаний на протяжении последних 400 лет и особенно во время атеистических гонений. Помогай нам и сегодня, во время нового испытания», — помолился иерарх, со слезами на глазах глядя на будславскую базилику.



