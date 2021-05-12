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Сегодня - День медсестер. В Минске есть главная медицинская сестра по имени Дмитрий

Оказывается, специальности "медбрат" в Беларуси нет.

- Медсестра сегодня – это не просто помощник врача, а квалифицированный специалист, перед которым стоят определенные цели и задачи, – считает Дмитрий Примшиц – главная медицинская сестра терапевтического отделения 34-й поликлиники Минска ( ведь у нас нет специальности медбрат нет). Его стаж работы в медицине составляет 27 лет, из них 6 он возглавляет коллектив, где сестринский персонал в основном женщины. Поначалу сотрудники, да и пациенты удивлялись, даже бросали телефонную трубку, когда слышали мужской голос, а теперь его любят, уважают и очень ценят в коллективе.
1Prof.by
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