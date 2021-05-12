+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Это что-то новенькое: В Гомеле будут судить мужчину, который смотрел "деструктивные видеоконфренции"

Гомельская милиция отчиталась о задержании местного жителя, который участвовал в "деструктивных видеоконференциях". Информация о нем появилась на сайте гомельского УВД.


Мужчину нашли сотрудники местного ГУБОПиК. Сообщается, что 32-х летний житель областного центра "участвовал в оппозиционных закрытых видеоконференциях с участием беглых, где обсуждал организацию и координацию протестных акциий" в Гомеле.

Мужчина на видео подтвердил, что смотрел зум-конференции Валерия Цепкало, "потому что сам айтишник", и Ольги Карач. На вопрос о политических взглядах гомельчанин сказал, что придерживается "нейтральной" точки зрения, ни в какой деятельности не участвует и никакую информацию нигде не читает.

На задержанного были составлены два протокола по ст. 19.1 (мелкое хулиганство) и 24.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). До суда его отправили в ИВС.

Кроме того, задержанному гомельчанину вынесли официальное предупреждение о недопустимости занятия экстремизмом.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]