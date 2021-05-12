



Мужчину нашли сотрудники местного ГУБОПиК. Сообщается, что 32-х летний житель областного центра "участвовал в оппозиционных закрытых видеоконференциях с участием беглых, где обсуждал организацию и координацию протестных акциий" в Гомеле.





Мужчина на видео подтвердил, что смотрел зум-конференции Валерия Цепкало, "потому что сам айтишник", и Ольги Карач. На вопрос о политических взглядах гомельчанин сказал, что придерживается "нейтральной" точки зрения, ни в какой деятельности не участвует и никакую информацию нигде не читает.





На задержанного были составлены два протокола по ст. 19.1 (мелкое хулиганство) и 24.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). До суда его отправили в ИВС.





Кроме того, задержанному гомельчанину вынесли официальное предупреждение о недопустимости занятия экстремизмом.