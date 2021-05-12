Тревожные новости с Чернобыльской атомной станции

Архивное фото









Украинские ученые устанавливают, исчезнут ли они сами собой, пишет Science. В противном случае будут необходимы чрезвычайные меры, чтобы предотвратить еще одну аварию.





"Это похоже на уголь, который тлеет в яме для барбекю", – отметил химик-ядерщик из Университета Шеффилда Нил Хаятт.





Датчики отслеживают все большее количество нейтронов, которое медленно нарастает. У чиновников и ученых есть несколько лет, чтобы придумать, как подавить угрозу. Любой вариант, который выберет Украина, будет интересен Японии, которая пытается справиться с последствиями собственной ядерной катастрофы на "Фукусиме".



