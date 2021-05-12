+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Тревожные новости с Чернобыльской атомной станции

Под разрушенным реактором Чернобыльской атомной станции нарастают реакции деления в массах уранового топлива.

Архивное фото


Украинские ученые устанавливают, исчезнут ли они сами собой, пишет Science. В противном случае будут необходимы чрезвычайные меры, чтобы предотвратить еще одну аварию.

"Это похоже на уголь, который тлеет в яме для барбекю", – отметил химик-ядерщик из Университета Шеффилда Нил Хаятт.

Датчики отслеживают все большее количество нейтронов, которое медленно нарастает. У чиновников и ученых есть несколько лет, чтобы придумать, как подавить угрозу. Любой вариант, который выберет Украина, будет интересен Японии, которая пытается справиться с последствиями собственной ядерной катастрофы на "Фукусиме".

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлось над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.
Gazeta.ua
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]