Назначен новый гендиректор Большого театра









"Сейчас идет представление коллективу нового гендиректора Вячеслава Ивановича Гарбузова", - проинформировали в пресс-службе.





Гарбузов с 2017 года работал в должности генерального директора Брестского академического театра драмы. Но вообще он - бывший заместитель начальника управления культуры Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома.





Вячеслав Гарбузов окончил исторический факультет Брестского университета и Академию управления при президенте РБ. Оба учебных заведения – с отличием.



