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Назначен новый гендиректор Большого театра

Новым генеральным директором Большого театра Беларуси назначен Вячеслав Гарбузов, сообщилa пресс-службa театра.



"Сейчас идет представление коллективу нового гендиректора Вячеслава Ивановича Гарбузова", - проинформировали в пресс-службе.

Гарбузов с 2017 года работал в должности генерального директора Брестского академического театра драмы. Но вообще он - бывший заместитель начальника управления культуры Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома. 

Вячеслав Гарбузов окончил исторический факультет Брестского университета и Академию управления при президенте РБ. Оба учебных заведения – с отличием.
"Белорусский партизан"
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