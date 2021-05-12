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Тела утонувших в январе мужчин нашли в Гомельской области

Тела мужчин, которые провалились под лед в январе на реке Припять, нашли, об этом сообщили в областной организации ОСВОД.




Двое мужчин провалились под лед 31 января в Петриковском районе недалеко от деревни Снядин. Тонущих увидел дежурный по паромной переправе. Он попытался оказать помощь, используя подручные средства, однако лед был тонкий, а люди находились достаточно далеко. Через некоторое время они ушли под лед.

Прибывшие на место водолазы не смогли найти утонувших. До настоящего времени они числились пропавшими.

Как рассказали Sputnik ведущий специалист областной организации ОСВОД Владимир Акулин, все это время поиски продолжались. Искали гомельские водолазы, привлекались столичные специалисты - всего работали пять групп. Поиски не прекратились даже во время весеннего движения льда.

На днях тело одного из погибших было поднято маневренно-поисковой группой из реки на пять километров ниже по течению в районе населенного пункта Мордвин, второго – на 20 километров ниже места происшествия.  

В ОСВОДе отметили, что с начала года в водоемах области уже утонули 11 человек, в том числе один ребенок.

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