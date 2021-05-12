Страна для народа: белорусов начали судить и по выходным дням
Причем в закрытом режиме.
В Беларуси начали проходить суды по выходным дням. Об этом сообщает телеграм-канал незарегистрированного правозащитного центра «Вясна». По информации источника, 10 мая суды назначили наказание сразу 3 белорусам, которых задержали в День Победы за несанкционированное пикетирование.
Заседания прошли в Минском районном суде. По их итогам были вынесены следующие решения:
44-летнего Дмитрия Васильева арестовали на 10 суток;
48-летнюю Людмилу Пушину арестовали на 20 суток;
36-летнюю Валентину Сташевскую оштрафовали на 2900 рублей.
10:22 12/05/2021
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