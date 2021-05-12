



"C 12 мая парковки на ул. Ульяновской: по обе стороны от ул. Свердлова до ул. Ленина, площадка напротив домов №22 и №24 – станут платными. Пожалуйста, будьте внимательны и своевременно оплачивайте парковку", – говорится в сообщении на сайте "Парковки столицы".





Напомним, что в марте этого года во время оперативного совещания в Мингорисполкоме его глава Владимир Кухарев поставил задачу: до конца следующего года все востребованные парковки внутри второго кольца в столице сделать платными.





Сейчас в Минске работает сеть платных открытых парковок на 4100 машино-мест. До конца 2022 года ее планируется развить до 10.000 мест с взиманием платы за парковку во всех востребованных парковочных зонах в границах второго кольца.





Также предлагается внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерного распределения их загрузки.





ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" поручено усилить в городе контроль за неправомерной парковкой автотранспорта, в том числе с использованием приборов "ПаркРайт". Также руководитель Мингорисполкома считает, что объединению следует активнее взаимодействовать с ГАИ, чтобы пресекать такие факты и стимулировать автовладельцев оставлять свои машины в предусмотренных для этого местах.