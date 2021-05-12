Через несколько часов после того как фотографии пожара разошлись по соцсетям, у костела выстроилась очередь из автомобилей. Кроме машин ГАИ, милицейских и пожарных, здесь полно и легковушек - люди приехали из соседних населенных пунктов.





Ликвидация последствий пожара. Фото: Святослав Зоркий





- Мы каждый год ходим в пилигримку и хорошо знаем этот костел, поэтому то, что увидели на фотографиях, очень впечатлило, мягко говоря. С утра были на кладбище, поминали близких, а оттуда поехали сюда - рассказывает семья с ребенком, которая подъехала к костелу, пишет kp.by.





Рядом с костелом - несколько магазинов и кафе. Люди собираются около них и снимают на телефоны. Продавец из магазина с надписью «Хозтовары» молча стоит:





- Я это наблюдаю с 10 часов - как открылся магазин, - рассказывает продавец. - В 10 утра здесь огонь горел, приезжали пожарные, все больше и больше. Там и Вилейка, и Мядель, и из Минска приехали.





Верующие молятся у костела. Фото: Святослав Зоркий





- Кто-то говорит, что проводка, - рассуждает о причинах женщина.





Бискуп Олег Буткевич приехал в Будслав из Витебска. Утром ему позвонили и сообщили новость. На дорогу понадобилось три часа - и сейчас бискуп около костела.





Епископ Олег Буткевич (справа) и блогер, историк Кастусь Шыталь. Фото: Святослав Зоркий





- Едучы сюды, я наракаў на электрыку, але ж нядаўна рабілі рамонт у касцёле і на электрыку тады звярталі вялікую ўвагу, не шкадавалі грошай: усё была зроблена вельмі надзейна, таму кароткае замыканне не магло быць. З касцёла вынеслі ўсе каштоўнасці - абразы Маці Божай, найсвяцейшыя сакраменты, забяспечылі арган і стары драўляны алтар. Падлога заліта вадою, - пока бискуп не был внутри костела и рассказывает о том, что знает, с чужих слов. - З каштоўнасцяў нічога не пацярпела, але ж сам будынак… Акром даху, трэба будзе рабіць і экспертызу сцен - вялікая тэмпература ўплывае на трываласць цэглы.





Многие из тех, кто приехал к костелу, обсуждают Будславский фест, на который ежегодно собираются католики из разных стран.