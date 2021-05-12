



Турецкие отели после отмены полного локдауна в республике не откажутся от системы «все включено» (all inclusive). Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Федерации отельеров Турции.













«Эта информация не соответствует действительности. Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд. Но делать они это могут только по согласованию с туроператорами», — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать информацию в российских СМИ о том, что с окончанием локдауна 17 мая турецкие отели перейдут от шведского стола к обслуживанию по меню.





Эту информацию также подтвердил ТАСС еще один источник в туристической отрасли. По его словам, в 2021 году «гости по-прежнему с точки зрения санитарных условий не смогут самостоятельно класть в свои тарелки предпочитаемые блюда в ресторанах». «Вместо этого этим будут заниматься сотрудники ресторанов. Это делается для того, чтобы гости не трогали одни те же приборы. Такой подход более правильный с точки зрения обеспечения безопасности здоровья туристов в Турции», — пояснил источник.





Спекуляции на тему отмены системы «все включено» в турецких отелях возникают практически каждый год, однако эта информация каждый раз не находит подтверждений. Так, в мае 2020 года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС сообщил о невозможности отмены систем «все включено» и «шведский стол» в республике. По словам главы Минкультуры республики, в связи с пандемией постояльцы отелей с системой all inclusive не смогут сами брать со столов еду и напитки — теперь выбранные ими блюда выдаются поварами или официантами, пишет ТАСС.















