+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

На Израиль обрушилось за сутки более 300 ракет

В ХАМАС назвали обстрел «крупнейшим в истории» и заявили, что за пять минут было выпущено 137 ракет.



Первая кровь пролилась на стороне Израиля в ходе вновь вспыхнувшего конфликта с Палестиной, который начинался с беспорядков на улицах Иерусалима и перерос в массированные ракетные обстрелы из сектора газа.

Как сообщает Jerusalem Post, два человека погибли во вторник на юге Израиля, не успев добраться до бомбоубежищ - пожилая женщина и сиделка, пишет thinktanks.by.

Меньше чем за сутки по израильской территории было выпущено более 300 ракет после того, как движение «Исламский джихад» объявило о мобилизации своих сторонников, а ХАМАС выставил Израилю ультиматум: отвести силы безопасности с Храмовой горы и Шейх-Джарраха - квартала, откуда власти решили выселить несколько палестинских семей.

Число раненых на израильской территории достигло 31 человека. В ХАМАС назвали обстрел «крупнейшим в истории» и заявили, что за пять минут было выпущено 137 ракет, пишет YNetNews.

Накануне Израиль ввел чрезвычайное положение в 80-километровой зоне вокруг cектора Газа, закрыв все общественные учреждения, включая школы, и запретив любые массовые мероприятия. Военные начали разворачивать в центре страны установки «Железного купола» - системы противоракетной обороны, которая, впрочем, не способна спасти от всех ударов.

В ночь на вторник Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по 130 целям в секторе Газа. Палестинские власти заявили о 150 раненных и 28 погибших, среди которых девять детей. Минобороны Израила сообщило о ликвидации 15 боевиков и призвало палестинцев «держаться подальше» от мест, где находятся силы ХАМАС.

По данным Channel 12, посредники на переговорах с ХАМАС убедили группировку попросить перемирия, на что израильская сторона ответила отказом. Во вторник министр обороны Израиля Бенни Ганц подписал приказ о призыве в армию 5 тысяч резервистов для «для продолжения действий в рамках операции «Стражи стены», а ранее добрил дальнейшие удары по объектам террористов в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

Ганц заявил, что цель операции, которая будет продолжаться еще несколько дней, состоит в том, чтобы ослабить ХАМАС и заставить террористов пожалеть о своих действиях.

«У каждой бомбы есть адрес. Мы будем продолжать в ближайшие часы и дни. Сложно сказать, сколько это займет времени», - сказал он.

Ситуация в Иерусалиме обострилась в середине апреля, с началом священного для всех мусульман месяца Рамадан. Израильская полиция запретила мусульманам собираться на ступеньках у Дамасских ворот Старого города - в традиционном месте, где арабские жители проводили время после вечерних молитв.

Протест мусульманской молодежи вылился в массовые беспорядки, в результате которых пострадали около 600 арабов, а в арабских соцсетях развернулась кампания по поощрению нападений на евреев.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]