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В каких странах какие марки автомобилей самые популярные

Аналитики Picodi.com выяснили, автомобили каких марок самые желанные в тех или иных странах. Важно отметить, что проанализированы были не дынные по приобретениям, и не регистрация автомобилей, а поисковые запросы.

В каких странах какие марки автомобилей самые популярные
Из «Кавказкой пленницы» в народ ушел и стал популярен интересный тост: «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!».

Вот так и с машинами. Далеко не все люди покупают именно ту машину, которую хотят, поскольку их возможности не совпадают с желаниями. Поэтому анализ поисковых запросов, дает наиболее точное представление о том, какую машину хотят иметь в той или иной стране.

Всего было аналитики picodi.com проанализированы запросы по 64 маркам автомобилей премиум, среднего и эконом-класса.


Бесспорным лидером стала марка BMW. Этот немецкий производитель автомобилей обогнал конкурентов в 15 странах, среди которых Великобритания, Германия, Австрия, Венгрия и большинство стран Балканского полуострова (Сербия, Черногория, Македония и др.).

Второе место по популярности среди интернет-пользователей занимает Mercedes-Benz — самая желанная марка в 10 странах нашего рейтинга. Любителей этого бренда можно найти в России, Азербайджане, Армении, Албании, а также в некоторых странах Западной Европы (Португалия, Люксембург, Бельгия).

Автомобили японской марки Toyota занимают третье место. Среди их почитателей такие страны как Польша, Латвия, Литва, Болгария и Греция.

Сразу за пьедесталом с равными результатами оказались Volkswagen и Tesla. Американская марка электромобилей лидирует в Ирландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. В свою очередь немецкие автомобили Volkswagen пришлись по вкусу белорусам, украинцам, испанцам и итальянцам.

Южнокорейские автомобили Hyundai чаще всего ищут в трех странах: Чехия, Словакия и Исландия.

Две французские марки, Peugeot и Renault, и шведский Volvo замыкают наш рейтинг. Любителями Peugeot оказались датчане и французы. Остальные участники нашли своих поклонников в Турции (Renault) и Швеции (Volvo), пишет Ежедневник.
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