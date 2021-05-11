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Изменились правила работы пункта вакцинации от коронавируса в «Экспобеле». Что важно знать?

Он заработал 8 мая, но уже через три дня в его работе ожидаются некоторые изменения.

 Открытие пункта вакцинации от ковида в торговом центре вызвало ажиотаж среди минчан. Уже на второй день его работы в EXPOBEL стало понятно, что без предварительной регистрации не обойтись. Как пояснили представители торгового центра, организовали ее рядом с самим центром: теперь там работает регистратор от больницы, который записывает желающих на прививку по паспорту на определенное время.
 
— Такая запись позволяет человеку не стоять в очереди, а приходить к определенному времени. Ориентировочно в день готовы принять до 100 человек. Например, 10 мая большая часть мест на день была расписана уже к обеду, — рассказали tut.by в EXPOBEL.
 
Напомним, что бесплатно прививают от коронавируса в пункте торгового центра EXPOBEL всех желающих без хронических заболеваний и противопоказаний. Нужно иметь при себе паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность). Для регистрации нужно знать, к какой поликлинике вы прикреплены. Понадобится также пройти осмотр у врача на месте.
 
График работы пункта — с 9.00 до 21.00. Предусмотрены перерывы на дезинфекцию: вакцинацию проводят с 10.30 до 14.00 и с 14.30 до 21.00. Подробности можно уточнить по телефону (017) 221−30−82.
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