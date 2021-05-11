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Рост населения Китая замедляется, его вот-вот обгонит Индия

Сейчас китайцам-горожанам разрешено иметь только двух детей. Эксперты говорят, что для поддержания экономического роста надо бы вообще отменить лимит


Рост населения Китая замедляется, отмена политики "одна семья - один ребенок" мало что изменила, и скоро КНР перестанет быть самой большой страной мира - таковы результаты переписи, обнародованные во вторник властями страны.

Согласно результатам прошлогодней переписи, за последние 10 лет население Китая выросло на 72 млн и составило 1 млрд 412 млн человек. В среднем в 2011-2020 гг. население росло на 0,53% в год, тогда как в предыдущее десятилетие средний прирост составил 0,57%.

Глава Государственного управления статистики Китая Нин Цзичжэ, рассказывая во вторник об этих результатах, добавил, что в 2020 году в Китае родилось 12 млн детей - в полтора раза меньше, чем в 2016 году.

2016 год был первым годом, когда власти, обеспокоенные старением населения, отменили действовавшую с 1979 года политику "одна семья - один ребенок" и разрешили китайцам иметь двух детей. В первые пару лет эта мера дала скачок рождаемости, но затем кривая снова повернула вниз.

В результате в ближайшие годы Китай может перестать быть самой большой по населению страной мира: Индия, по официальным расчетам, отстает всего на пару десятков миллионов человек, но при этом численность ее населения растет почти на 1% в год.


Богатеющие - стареют

Нин Цзичжэ сказал, что снижение рождаемости - это естественный результат социально-экономического развития Китая.

Это происходит во всем мире: по мере роста обеспеченности и уровня образования, а также с развитием пенсионной системы люди сменяют приоритеты и делают ставку, например, на карьеру, а не на то, чтобы произвести на свет побольше детей, которые будут кормить тебя в старости.

Но это тянет за собой новую проблему: население стареет, и в какой-то момент молодых и работающих может перестать хватать для того, чтобы на достойном уровне содержать стариков.

Соседние с Китаем богатые Япония и Южная Корея уже давно столкнулись с этой проблемой; в Южной Корее в прошлом году смертность превысила рождаемость.

В Китае, правда, трудоспособного населения, по данным переписи, еще много: 880 млн человек в возрасте от 16 до 59 лет.

REUTERS
Рабочих рук в Китае все еще предостаточно. Первомайский выходной в Ухане в этом году

"Рабочая сила у нас в изобилии", - сказал эксперт Государственного управления статистики Цзэн Юпин.

Но доля рабочей силы в населении все же сокращается, и в будущем это может помешать росту китайской экономики.

"Демографическое преимущество, которое двигало экономику страны в последние десятилетия, быстро тает", - говорит главный экономист аналитического подразделения издания The Economist Юэ Су.

Перепись населения в Китае провели в конце прошлого года: сведения о жителях страны собирали семь миллионов переписчиков.

Политика "одна семья - один ребенок"

С начала 2016 года власти Китая отменили действовавшую 36 лет политику "одна семья - один ребенок".

В 1970-х нищему Китаю грозили перенаселение и голод: на одну женщину приходилось в среднем шесть детей.

В 1979 году ханьцам, то есть этническим китайцам, живущим в городе, запретили иметь больше одного ребенка. Жители деревни могли завести второго ребенка, только если первым оказалась девочка; представителям нацменьшинств можно было иметь двух-трех детей. Нарушителям грозили огромные, в несколько годовых доходов, штрафы и в некоторых случаях принудительный аборт.

Китай постепенно стареет - и сокращение притока рабочей силы может притормозить рост экономики, говорят эксперты

Демографическая ситуация в Китае изменилась уже давно, но только в 2015 году власти решились отменить правило одного ребенка - и то лишь повысить лимит до двух детей.

Многие эксперты предполагают, что теперь Китай вообще отменит политику планирования семьи, но пока этого не случилось.
bbc.com
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