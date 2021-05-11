Студент-политзаключенный Винокуров уехал в Литву

Студенческое сообщество «Мирный БГУИР» сообщило 11 мая, что признанный политическим заключенным студент БГУИР Артем Винокуров покинул Беларусь. В интервью сообществу он рассказал, что сделал это еще месяц назад. Теперь он в безопасности, пишет Белсат.









Три года ограничения свободы Винокурову присудили за срыв лекции. Основанием для уголовного преследования Артема стал тот факт, что 26 октября 2020 года он зашел в аудиторию, где вел занятия декан Леонид Шилин, и призвал студентов присоединиться к общенациональной забастовке. За это 28 октября Винокурова задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело. На суде студента признали виновным по ч. 1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Белорусские правозащитники назвали приговор политически мотивированным, признали Винокурова политзаключенным.





Винокуров говорит: знал, что если поедет отбывать наказание на «химию», ему могут быстро выставить три «нарушения» и отправить в более жесткие условия. За время, отведенное на обжалование приговора, он сумел выехать в Вильнюс, пересекал границу «по полям, по лесам». Литовские пограничники, говорит он, встретили его с пониманием, так как он был не первым таким беженцем.





В белорусских тюрьмах, колониях и изоляторах на момент публикации остаются 370 человек, признанных политическими заключенными. Правозащитники продолжают рассмотрение многих других дел на предмет политического преследования.





АА/МВ belsat.eu



