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Студент-политзаключенный Винокуров уехал в Литву

Артем Винокуров перешел границу месяц назад – в день рассмотрения апелляции по его уголовному делу.

Студенческое сообщество «Мирный БГУИР» сообщило 11 мая, что признанный политическим заключенным студент БГУИР Артем Винокуров покинул Беларусь. В интервью сообществу он рассказал, что сделал это еще месяц назад. Теперь он в безопасности, пишет Белсат.


Три года ограничения свободы Винокурову присудили за срыв лекции. Основанием для уголовного преследования Артема стал тот факт, что 26 октября 2020 года он зашел в аудиторию, где вел занятия декан Леонид Шилин, и призвал студентов присоединиться к общенациональной забастовке. За это 28 октября Винокурова задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело. На суде студента признали виновным по ч. 1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Белорусские правозащитники назвали приговор политически мотивированным, признали Винокурова политзаключенным.

Винокуров говорит: знал, что если поедет отбывать наказание на «химию», ему могут быстро выставить три «нарушения» и отправить в более жесткие условия. За время, отведенное на обжалование приговора, он сумел выехать в Вильнюс, пересекал границу «по полям, по лесам». Литовские пограничники, говорит он, встретили его с пониманием, так как он был не первым таким беженцем.

В белорусских тюрьмах, колониях и изоляторах на момент публикации остаются 370 человек, признанных политическими заключенными. Правозащитники продолжают рассмотрение многих других дел на предмет политического преследования.

АА/МВ belsat.eu
АА/МВ, belsat.eu
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