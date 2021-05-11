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МЧС: Пожар в костеле в Будславе ликвидирован

Пожар в костеле в Будславе потушен, сообщили БЕЛТА в МЧС.


"Пожар ликвидирован. Выводы позже, но очевидно, что удалось предотвратить куда более серьезные последствия. Часть техники МЧС остается на месте, часть выдвигается в свои места дислокации", - рассказали в МЧС.

Как сообщалось, информация о пожаре в костеле поступила спасателям сегодня в 7.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент возгорания в костеле прихожан не было. На место прибыла специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.

Следственно-оперативная группа в настоящее время осматривает место происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Работу на месте происшествия координирует заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий.

Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.304 УК (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины инцидента назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.
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