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Фотофакт: Допрос парня, устроившего стрельбу в казанской школе

Был ли второй нападавший, информация разнится: по одним источникам - он убит при задержании, по другим - нападение на школу совершил один человек.



На фото, которое опубликовала "Новая газета"  — допрос 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе № 175, которую окончил четыре года назад. 

В результате атаки на школу погибли, по официальным данным, 9 человек, среди них 7 детей. Число пострадавших уточняется. Галявиев был задержан сотрудниками оперативных служб. Выяснилось, что оружие, с которым он напал на школу, было получено легально. 

Причины трагедии пока не ясны.

Татарстан объявил 11 мая днем траура, а законодатели уже заявили, что пересмотрят правила хранения оружия в гражданском обороте России после теракта.
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