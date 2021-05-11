+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В ГУВД Мингорисполкома заявили, что белорусов, желающих поработать за границей, стало меньше. А они знают?

В первом квартале число желающих выехать на заработки за границу белорусов уменьшилось на 169 человек по сравнению с таким же периодом 2020 года.

Как пишут «Минск-Новости», об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома Олег Шепетюк.
 
– В январе – марте этого года на основании подписанных и зарегистрированных в УГиМ договоров и контрактов на работу за пределы республики выехали 482 человека (за такое же время 2020-го – 651), – сказал Шепетюк. – Сократилась и география выездов. Если в январе – марте 2020 года для трудоустройства белорусы отправлялись в 19 государств мира, то в этом году – только в семь: в Россию, Литву, Польшу, Чехию, Финляндию, Японию и Китай.
 
По статистике, 99 % наших трудовых мигрантов устроились на рабочие специальности, 1 % занял вакансии в сфере обслуживания и торговли. Также за 3 месяца 2021 года для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях за пределы Беларуси выехали 86 человек, один гражданин отправился на обучение, стажировку и практику (в 2020-м –731 и 154 соответственно).
 
По состоянию на 1 нынешнего года специальные разрешения (лицензии) МВД на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан за пределами Беларуси, в Минске имеют 140 субъектов хозяйствования (в 2020-м – 138), из них девять устраивают студентов на работу во время летних каникул.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]