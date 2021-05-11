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В Беларуси задержана крупная партия гашиша, следовавшая в Россию

В грузовом автомобиле был оборудован тайник, обнаружить который удалось благодаря сканированию фуры и груза.



Около 330 кг гашиша пытались ввезти на территорию ЕАЭС в тайнике грузовика, сообщает Государственный таможенный комитет.

Грузовик DAF, в полуприцепе которого был оборудован тайник, следовал из Германии в Россию через белорусско-польскую границу. Фуру остановили на трассе М1, недалеко от белорусско-российской границы.

После предварительной проверки автопоезд был направлен на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса в пункт пропуска "Григоровщина".

После сканирования транспортного средства и груза было установлено место оборудования тайника. Чтобы получить к нему доступ, пришлось даже распилить пол с помощью специального оборудования.

В сопроводительных документах было указано, что грузовик перевозит пиво солодовое.

"Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области подтвердил, что найденное спрессованное вещество растительного происхождения является гашишем", – сообщает ГТК.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 уголовного кодекса Беларуси (незаконное перемещение через границу наркотических средств или психотропных веществ).

Водитель фуры задержан. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В ГТК подчеркнули, что операция проведена в результате совместных действий с Комитетом государственной безопасности Беларуси и Федеральной службой безопасности России.
Sputnik
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