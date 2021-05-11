НЛО над Беларусью? Что за цепочку светящихся огней видели в небе









Нет, это не пришельцы и не военные самолеты. Это спутники Starlink Илона Маска.





Напомним, Starlink – это глобальная сеть спутникового интернета для всего мира компании SpaceX. Предприниматель Илон Маск придумал этот проект в 2015 году для доступа Интернет в тех местах, где он недоступен, ненадёжен или слишком дорогой. В планах проекта – сеть из 30 тысяч спутников.





Недавно компания запустила в небо новую партию из 60 единиц. И сейчас их отлично видно из Беларуси. Наблюдать за ними можно еще в течение нескольких дней.





Для тех, кто еще не видел и хочет на них посмотреть, есть специальный сайт findstarlink.com , где указав координаты города, вам выдаст ближайшее время, когда можно будет увидеть пролетающие спутники.



