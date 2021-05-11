



Фото со страницы Татьяны Сухаревой в Фейсбуке





Он освобождается в связи с истечением срока наказания 27 мая, сообщает президент российского Центра правовой помощи и просвещения Татьяна Сухарева.





Правозащитница считает это решение противозаконным.





«Ему даже не дадут увидеться с женой более двух минут, поскольку на выходе из СИЗО, где он отбывает наказание, его сразу погрузят в автозак и отвезут в УФСИГ (собственно, в другую тюрьму, которая не подчиняется ФСИН). После этого его экстрадируют в Беларусь с запретом въезда на территорию России в течении 8 лет как нежелательного гражданина, – пишет Татьяна Сухарева. – Назар женат на гражданке РФ, имеет в России регистрацию. Также в его приговоре не указано об эстрадиции и запрете въезда на территорию России как о дополнительном виде наказания».









Напомним, молодечненец Назар Гулевич, который раньше был Анастасией, по приговору суда получил четыре с половиной года колонии общего режима за мошенничество. Находясь под следствием, Назар почти два года провел в следственном изоляторе для женщин. В марте было принято решение об этапировании его в мужскую колонию во Владимире на три оставшихся месяца, что также беспокоило правозащитников.



