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В школе в Казани произошла стрельба, погибли девять человек

В школе в Казани произошла стрельба, на данный момент известно о девяти погибших, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, погибли 8 школьников и учитель", - сказал собеседник агентства.

Нападавших было двое. Один из них, 17-летний подросток, уже задержан. Второй стрелявший заблокирован на 4-м этаже школы. "Проводится его задержание", - проинформировал источник.
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