Бесконтактная оплата проезда в минских трамваях больше не работает









«С 11 мая плата за проезд при помощи бесконтактной банковской карты приниматься не будет», – такое объявление 10 мая могли слышать пассажиры столичных трамваев.





Официальных комментариев от Минсктранса по поводу того, почему такая услуга становится недоступной, пока нет.





Добавим, что возможность оплатить проезд в трамвае через смартфон появилась у минчан 21 июля 2020-го: в трамваях города внедрили систему TIX. До этого она почти три месяца тестировалась в автобусных маршрутах №1 и №100. При этом рассчитаться за проезд таким способом можно было только в трамвае №6 (у него на бортах были специальные наклейки).



