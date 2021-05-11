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Бесконтактная оплата проезда в минских трамваях больше не работает

Пассажиры не смогут заплатить за проезд в трамваях в Минске при помощи бесконтактной карты с 11 мая. Об этом сообщили «Комсомолке» читатели.



«С 11 мая плата за проезд при помощи бесконтактной банковской карты приниматься не будет», – такое объявление 10 мая могли слышать пассажиры столичных трамваев.

Официальных комментариев от Минсктранса по поводу того, почему такая услуга становится недоступной, пока нет.

Добавим, что возможность оплатить проезд в трамвае через смартфон появилась у минчан 21 июля 2020-го: в трамваях города внедрили систему TIX. До этого она почти три месяца тестировалась в автобусных маршрутах №1 и №100. При этом рассчитаться за проезд таким способом можно было только в трамвае №6 (у него на бортах были специальные наклейки).
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