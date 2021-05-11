Знак беды? Пожар в костеле, где хранится главная святыня белорусских католиков
В результате пожара обрушилась крыша над центральным нефом в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской, в агрогородке Будслав Мядельского района Минской области.
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"Около 10 часов крыша над центральным нефом Будславского костела была полностью уничтожена пожаром и обрушилась", - говорится в сообщении на сайте Римско-католической церкви во вторник.
С помощью волонтеров из храма вывезли все возможное: богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи. Величайшая святыня – образ Матери Божией Будславской перевезен в безопасное место.
"Сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступило спасателям сегодня в 07.47. О происшествии сообщил ксёндз. На момент загорания в костеле прихожан не было", - сообщает пресс-служба МЧС в твиттер во вторник.
Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. На месте пожара работает специальная и аварийно-спасательная техника.
Епископ Олег Буткевич призвал верующих молиться о спасении будславской святыни. Храм считается уникальным памятником архитектуры и искусства.
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10:28 11/05/2021
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