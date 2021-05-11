"Около 10 часов крыша над центральным нефом Будславского костела была полностью уничтожена пожаром и обрушилась", - говорится в сообщении на сайте Римско-католической церкви во вторник.





С помощью волонтеров из храма вывезли все возможное: богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи. Величайшая святыня – образ Матери Божией Будславской перевезен в безопасное место.





"Сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступило спасателям сегодня в 07.47. О происшествии сообщил ксёндз. На момент загорания в костеле прихожан не было", - сообщает пресс-служба МЧС в твиттер во вторник.





Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. На месте пожара работает специальная и аварийно-спасательная техника.