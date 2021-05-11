Радуница: как правильно помянуть усопших в этот день?

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Корнями в язычество: род или радость





Когда возникла традиция праздновать Радуницу, никто уже и не вспомнит. Праздник считается языческим. Его традиции, сохранившиеся благодаря католической и униатской церквям, поддерживаются современной христианской церковью и государством.





Нынешняя Радуница – это выходной день. Помимо банальной уборки на кладбище и поминания усопших, этот праздник имеет огромное количество обычаев, традиций, обрядов и верований. Некоторые из них считаются важными и соблюдаются в различных регионах и семьях, передаются из поколения в поколение, другие же с позиции сегодняшнего дня кажутся дикими и непонятными. Какие из них соблюдать, а какие игнорировать, каждый выбирает сам, но знать основные из них надо.





Радуницу в разное время праздновали не только во вторник, но также в воскресенье и понедельник. В некоторых регионах данная традиция сохранилась по сей день.





Ранее Радуницу называли Навий день, Проводы, Могилки, Гробки, Усопшая Радованица.





По одной из версий, название «Радуница» произошло от слова «род», т.к в этот день вспоминают весь род умерших родственников. Также есть мнение, что «Радуница» образована от «радости». Поклонники этой теории говорят о том, что Радуница – продолжение Пасхи, и в этот день принято радоваться вместе с ушедшими в лучший мир родственниками.





На кладбище ходили большими семьями, с детьми и стариками. С собой брали еду, обязательно – крашеные яйца. Их катали по могилам, по сути, закатывая в землю, и приговаривали: «Святые родители, приходите к нам хлеба-соли поесть». Также существовала традиция поливать могилки водкой.





Про этот день говорили: «На Радуницу до обеда пашут, после обеда плачут, а вечером скачут». Согласно этой поговорке, утром люди работали в доме и на поле, после полудня шли на кладбища и плакали по своим родственникам, а вечером того же дня молодежь устраивала гулянки, которые не только не возбранялись, а даже приветствовались.





Некоторые наши предки на Радуницу несли на кладбище оставшиеся после Пасхи крашеные яйца, другие же красили их специально накануне.





Яйца в этот день было принято не только оставлять на могилах предков, но и угощать ими нищих.





Наши предки верили: поминание предков в этот день, совершенное по всем правилам, поможет получить богатый урожай в текущем году.





Количество блюд на поминальном столе на Радуницу должно быть нечетным.





Уходя с кладбища на Радуницу, люди приговаривали: «Родители, простите, чем хата богата, тем и рада», «Лежите спокойно, нас нескоро к себе дожидайтесь».





Если после обеда на кладбище оставалась какая-то еда, ее нельзя было нести назад в дом. Ее либо оставляли на могиле, либо отдавали нищим.





В день Радуницы запрещено было что-то сеять или садить.





Утром в день Радуницы возле дома разводили костер, а рядом с ним ставили столик с кутьей и свечой – чтобы умилостивить предков. А чтобы «душа могла умыться», у входа в дом вешали чистое полотенце, а в умывальник или ведро наливали чистую свежую воду.





Хозяйки старались, чтобы в этот день в доме было чисто и прибрано. Если не успевали навести порядок до Радуницы, хлопотали по хозяйству утром того же дня. Оставлять грязь в доме считалось плохим знаком.





Утром на Радуницу дома меняли постель и взбивали подушки. Рядом с одной из кроватей ставили чашку с водой для душ умерших. Она стояла у кровати весь день, а на следующий из нее пили все домочадцы.





Во многих регионах долгое время существовала традиция в этот день топить баню. Кое-где даже посыпали пол в бане золой, а после приходили и смотрели, есть ли какие-нибудь следы. Если хоть что-то обнаруживали, радовались. Значит, душа приходила умываться.





На кладбищах нельзя было ругаться бранными словами (чтобы весь негатив не обрушился на плечи произносивших их человека) и плакать-причитать о покойниках (иначе был шанс в течение года отправиться вслед за ними).





Пересчитывать и вообще брать в руки деньги на кладбище – к нищете. Коль уж дотронулись до купюр или монет у могил родственников, оставьте их там же или пожертвуйте нуждающимся.





Пить воду из источников или колонок, расположенных на территории кладбища, также плохая примета. А вот поливать ею цветы или протирать памятник либо ограду можно.





Еще одна традиция, пришедшая к нам уже с советских времен, – совмещать Пасху и Радуницу. Когда церкви были закрыты, а вера гонима, многие шли на могилы родственников на Пасху, чтобы разделить с ними этот праздник. Сейчас такой необходимости нет – и церковь, напротив, просит отделять Пасхальный праздник всех живых от Радуницы, дня поминания усопших. Однако многие до сих пор соблюдают эту традицию.



Что делать в церкви: главное – помнить





Впрочем, большинство перечисленных выше традиций и обрядов сегодня кажутся глупыми и непонятными. Тех же, кто пробует досконально соблюдать языческие правила, даже предостерегают: мол, опасно это, можно, не зная и не понимая всех нюансов и таинств происходящего, в этот день вызвать духов, и не только добрых, но и плохих, которые принесут с собой большие несчастья.





Наиболее безопасным способом поминания усопших предков в этот день наши современники, помимо посещения кладбищ, считают церковные ритуалы. Подать в этот день записки «за упокой», посетить службы в храме или костеле, зажечь свечи в память об ушедших в другой мир родных – все это классические действия христиан на Радуницу.





На Радуницу в православных церквях служат первую панихиду. Предыдущие 9 дней в связи со Светлой седмицей на службах не поминаются усопшие.





«Для христианина главное в празднике Радуница – то, что победа над смертью, одержанная Воскресением Христовым, дает нам право верить и надеяться на соединение с умершими, и мы можем молить Христа о милости к ним. В день Радуницы мы символично разделяем пасхальную радость от воскресения Господа нашего Иисуса Христа с членами Церкви, уже оставившими этот мир», – наставляют в православной церкви.

Впрочем, в типиконе (церковном уставе) не сказано ни о каких особых службах именно в этот день. На Радуницу в храмах служат обычные заупокойные литургии. Отличие от аналогичных служб в другие дни состоит лишь в том, что на них приходит особенно большое количество верующих, чтобы почтить память своих предков.





Христиане верят, что кладбище – это место, где тела упокоенных временно находятся до воскрешения. Поэтому и относятся к нему как к святому месту, где должно быть чисто и тихо. Верующие, придя на кладбище, могут зажечь свечку и заказать литию либо прочитать акафист об упокоении усопших. Считается, что молитва за усопшего в церкви будет сильнее, если молящийся за него в этот день исповедуется и причастится.





Кроме того, в церкви напоминают: поминать усопших родственников необходимо не только в специально отведенные календарем дни, но также в дни их рождений, смерти и именин.





Поведение на кладбище: не галдеть и не мусорить





Отправляясь на кладбище на Радуницу (как, впрочем, и в другие дни) стоит соблюдать некоторые правила.





· У могил неприлично шуметь, спорить, ругаться.





· Оставление угощений на могилах в Радуницу – сомнительный с точки зрения порядка и гигиены обычай. Еда достается бомжам, птицам и собакам, которые попутно могут еще и намусорить, разгрести землю на могилах или оставить после себя другие неприятные следы.





· Отправляясь на кладбище, одевайтесь прилично. Вроде и понятное всем правило, но при этом нередко можно встретить там девушек в коротких юбках и на высоких каблуках.





· Покидая кладбище, уделите несколько минут уборке мусора с чужих могил.





· Чтобы не везти землю с кладбища домой, прямо там помойте руки и протрите обувь – для этих целей возьмите с собой бутылку с водой и тряпочку.





· Если зажигали свечки, позаботьтесь о том, чтобы они не вызвали пожар после вашего ухода.





Святитель Иоанн Златоуст: «Молитвы вместо слез»





Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями, приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага.







