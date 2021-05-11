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В Могилеве открыли первый в стране магазин госсимволики

Магазин государственной символики "Ранiца" открыли в торговом объекте ОАО "Могилевсоюзпечать" на проспекте Мира в Могилеве.


 
"В новом магазине можно приобрести разнообразную продукцию с символикой страны: флаги, гербы, вымпелы, настольные флажки и другое. В ассортименте будет широко представлена сувенирная, книжная, бумажно-беловая и печатная продукция", - сообщает сетевое издание Mogilevnews.by в воскресенье. 
 
На торжественном открытии магазина госсимволики присутствовал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. "Символы нашего Отечества - флаг и герб. Это духовно-нравственные идеалы белорусского народа. Они воодушевляют и направляют на истинные дела, ведь мы все хотим, чтобы наша страна была процветающей, развивающейся и удобной для проживания каждого жителя", - отметил Заяц, пишет interfax.by.
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