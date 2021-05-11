Греция ждет туристов









Греция снова открыла организованные пляжи, этому предшествовало снятие коронавирусных ограничений и подготовка к возвращению туристов.





Персонал пляжных зон обязали размещать зонтики не ближе четырех метров друг от друга и периодически проводить дезинфекцию. Кроме того, обслуживающих территории отдыха работников регулярно будут проверять на COVID-19.





Открыть границы для отдыхающих Афины планируют с 14 мая. Это касается не только Евросоюза, но и других стран, в том числе Беларуси, пишет Sputnik.





Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что повсеместное тестирование, вакцинация и нахождение людей на открытом воздухе вселяет уверенность в том, что гости будут в безопасности.





Ограничения вновь начали вводить в Греции 14 марта на фоне роста заболеваемости коронавируом. С 4 мая запреты начали постепенно снимать: укоротили время комендантского часа (с 23:00 до 5:00), работу возобновили рестораны и кафе. Тогда местные власти заявили, что ситуация стабилизировалась: ежесуточные показатели инфицирования фиксировались в пределах двух тысяч случаев.





Туризм составляет примерно пятую части экономики и рабочих мест Греции. И еще одно потерянное лето может привести к печальным последствиям в отрасли.





Пока Греция остается в списке стран, по возвращению из которых белорусам нужно соблюдать 10-дневный карантин. Перечень постоянно обновляется: Минздрав может исключить определенные государства или вернуть их.















