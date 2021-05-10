В Берёзе нарисовали полосу на стеле. Райгазета: “неонацизм”









Полосу на надписи “Берёза” сфотографировали утром 9 мая. Кто является ее автором, вероятно, будет выяснять милиция.





Ранее в Берёзовском районе стелы на въезде в населенные пункты перекрасили в цвета государственного флага. Кроме этой стелы подобное было в Белоозёрске и агрогородке Малеч.





За надписи на зданиях и других объектах есть административная ответственность. За осквернение зданий “циничными надписями или изображениями” есть даже уголовная.





Как квалифицируют правоохранители это действие – пока не сообщалось.





Газета Берёзовского райисполкома “Маяк” выдвинула даже версию, связанную с неонацизмом.





“Напомним, что пособники нацистов на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны использовали именно БЧБ-символику, а в белорусском обществе сейчас активно обсуждается вопрос о признании ее экстремистской. Подобные художества можно воспринимать по-разному: шалость подростков, обыкновенный вандализм… или признаки неонацизма?” – пишет автор издания.





Стоит отметить, что в данный момент не опубликовано ни одного подтверждения факта карательных акций пособников нацистов в Беларуси в годы войны под бело-красно-белой символикой. Военный эксперт Егор Лебедок даже направлял запросы в Институт истории НАН Беларуси и Белорусский госархив кинофотодокументов с просьбой найти фото-видео-документы о зверствах под БЧБ-символикой. Пришли ответы, что таких документов не выявлено.



