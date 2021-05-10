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В Берёзе нарисовали полосу на стеле. Райгазета: “неонацизм”

Проявлением неонацизма назвала газета Берёзовского райисполкома красную полосу, которую нарисовал кто-то на въездной стеле в Берёзусо стороны деревни Заречье.



Полосу на надписи “Берёза” сфотографировали утром 9 мая. Кто является ее автором, вероятно, будет выяснять милиция.

Ранее в Берёзовском районе стелы на въезде в населенные пункты перекрасили в цвета государственного флага. Кроме этой стелы подобное было в Белоозёрске и агрогородке Малеч.

За надписи на зданиях и других объектах есть административная ответственность. За осквернение зданий “циничными надписями или изображениями” есть даже уголовная.

Как квалифицируют правоохранители это действие – пока не сообщалось.

Газета Берёзовского райисполкома “Маяк” выдвинула даже версию, связанную с неонацизмом.

“Напомним, что пособники нацистов на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны использовали именно БЧБ-символику, а в белорусском обществе сейчас активно обсуждается вопрос о признании ее экстремистской. Подобные художества можно воспринимать по-разному: шалость подростков, обыкновенный вандализм…  или признаки неонацизма?” – пишет автор издания.

Стоит отметить, что в данный момент не опубликовано ни одного подтверждения факта карательных акций пособников нацистов в Беларуси в годы войны под бело-красно-белой символикой. Военный эксперт Егор Лебедок даже направлял запросы в Институт истории НАН Беларуси и Белорусский госархив кинофотодокументов с просьбой найти фото-видео-документы о зверствах под БЧБ-символикой. Пришли ответы, что таких документов не выявлено.

Кроме того, бчб-флаг обвиняют сейчас в том, что не является проблемой для других стран. Так, во время Второй мировой войны во многих странах пособники гитлеровских оккупантов использовали национальную символику. Например, Франция и Дания, Литва и Латвия, Украина и Россия. Были даже коллаборанты с Кавказа. Сейчас эти страны не ставят крест на флагах от того, что во время войны их использовали пособники нацистов, пишет 1reg.by.
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