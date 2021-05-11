



Куда за границу в этом году смогут поехать привитые в Беларуси по паспорту вакцинации, рассказывает TUT.BY.





В Беларуси от COVID-19 прививают несколькими вакцинами. Российской «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутником V», выпущенным на отечественных «Белмедпрепаратах» и китайской от компании Sinopharm. По желанию и платно в поликлинике, где человек прививался, могут выдать сертификат о вакцинации на русском и английском языках.





Все страны Евросоюза в этом году будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств. Пока агентство одобрило четыре вакцины: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson. Вакцины «Спутник V» и китайскую от компании Sinopharm европейский регулятор пока изучает. Однако «Спутник V» уже зарегистрирован в 65 странах мира, в том числе в Венгрии и Словакии, которые входят в ЕС.





3 мая на Deutsсhe Welle вышел материал, в котором высокопоставленный чиновник Еврокомиссии подтвердил, что вакцинация «Спутником V» или китайской вакциной Sinopharm пока не дают оснований для въезда в ЕС. «Мы ничего не имеем против „Спутника V“ или других не одобренных для применения в Евросоюзе препаратов. Но государства ЕС не будут иметь возможности сертифицировать вакцины, которые не были зарегистрированы нашим агентством, либо же отсутствуют в списке ВОЗ», — подчеркнул собеседник DW.





Однако некоторые европейские страны уже пускают привитых «Спутником V» и китайской вакциной от компании Sinopharm.





Греция





С 14 мая Греция открывает границы для туристов. При въезде нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов. Но если человек привился, то нужно показать справку на английском языке о полном курсе вакцинации, которую вы прошли минимум за 14 дней до въезда. Среди вакцин, с которыми пускает Греция, есть и «Спутник V», и вакцина от компании Sinopharm. Также в этом списке Pfizer и BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Cansino Biologics. По возвращении в Беларусь из Греции нужна 10-дневная самоизоляция.





Кипр





C 10 мая привитых «Спутник V», в том числе и белорусов, будут пускать на Кипр. Также въезд разрешили привитым вакцинами от Pfizer и BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneсa. Китайской вакцины в этом списке нет.





Перед поездкой нужно загрузить копию сертификата о полном курсе вакцинации на английском языке на сайте Cyprus Flight Pass. По возвращении в Беларусь также нужен 10-дневный карантин.





Грузия





Для тех, кто прошел полный курс вакцинации, открыта Грузия. Причем какой вакциной — неважно. До поездки всем въезжающим в эту страну нужно пройти регистрацию на специальном сайте. По возвращению в Беларусь нужна 10-дневная самоизоляция.









Болгария





Болгария с 1 мая открывается для туристов. Страна разрешает въезд или по отрицательному результату свежего ПЦР-теста (не позднее 72 часов до прилета), или теста на антиген (сделанного не позднее за 48 часов до прилета), или по справке о том, что человек переболел COVID-19 не более 180 дней назад на момент въезда, или тем, кто прошел полный курс вакцинации (привился двумя дозами) не раньше, чем 14 дней назад. Среди одобренных вакцин есть и «Спутник V», и китайская вакцина от Sinopharm, которыми прививают в Беларуси.





Словения





В Словению могут въезжать и не проходить карантин белорусы, которые привились «Спутник V». При этом, должно пройти не менее 21 дня с момента введения первой дозы, говорится на сайте правительства республики. Напомним, что полный курс вакцинации предполагает введение двух доз прививки.





Ранее въезжать в Словению и не проходить карантин можно было тем, кто привился вакцинами от BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Помимо них разрешили въезд без карантина привитым «Спутник V» и Johnson + Johnson/Janssen.





По возвращении из Словении в Беларусь нужно отбыть 10-дневную самоизоляцию.





Хорватия





В Хорватию разрешен въезд после полного курса прививок российской и китайской вакцинами, сообщает хорватское издание dnevnik.hr. По возвращении в Беларусь нужна 10-дневная самоизоляция.





Мальдивы





На Мальдивы могут приехать туристы, которые прошли весь курс вакцинации и вторая доза прививки была сделана не меньше, чем за 14 дней до поездки. В список разрешенных вакцин входит «Спутник V» и Sinopharm.





Куда не нужна ни вакцинация, ни ПЦР-тест:





Черногория





В Черногорию с 22 апреля для белорусов возможен въезд без результатов ПЦР-тестов и вакцинации. По возвращении в Беларусь нужна самоизоляция на 10 дней.





Албания





Для въезда в Албанию белорусам ПЦР-тест не нужен. По возвращении домой придется отбыть 10-дневный карантин.





Танзания (Занзибар)





Республиканский союз туристических организаций пишет, что при поездках белорусов на отдых на Занзибар отрицательный результат ПЦР-теста сейчас не нужен. По возвращении в Беларусь самоизоляция не нужна. В перечне стран «красной зоны», который регулярно обновляет Министерство здравоохранения, этой страны на данный момент нет.





Куда нужен ПЦР-тест:





Турция





До 31 мая въезд в Турцию возможен по свежему результату ПЦР-теста (не позднее, чем за 72 часа до въезда). По возвращении в Беларусь нужна самоизоляция на 10 дней.





Египет





Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда. По возвращении в Беларусь самоизоляция не нужна.





Россия





Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда. По возвращении в Беларусь карантин не нужен. Важно помнить, что с 15 апреля белорусы, которые летят из Минска в Россию, должны установить мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». Сюда необходимо загрузить результаты отрицательного ПЦР теста на коронавирус, чтобы затем предоставить его в виде QR-кода. Пассажирам поездов приложение пока не нужно.





Украина





Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда. При этом необходимо иметь страховку, которая покрывает лечение от коронавируса, актуальную для Украины. По возвращении в Беларусь придется отправиться на 10-дневную изоляцию.





Тунис





Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда. По возвращении в Беларусь также обязателен 10-дневный карантин.





ОАЭ





Нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда. По возвращении в Беларусь нужно пройти 10-дневный карантин.





Сербия





Для въезда нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прилета. По возвращении в Беларусь нужно отбыть 10-дневный карантин.







