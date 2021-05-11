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Беларусь вновь на втором месте по денежным переводам из России

По результатам I квартала 2021 года, Беларусь заняла второе место по международным денежным переводам из России. Первое место оказалось у Азербайджана.

Беларусь вновь на втором месте по денежным переводам из России
Средний чек одного перевода в из РФ в Азербайджан составил 11,56 тыс. рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

Беларусь со средним чеком 10,077 тыс. рублей заняла в рейтинге второе место. Примечательно, что в прошлом году наша страна также занимала в этом рейтинге аналогичную позицию. 

В то же время год тому назад первое место занимал Казахстан. Теперь он оказался на третьем месте. Однако средняя сумма перевода в эту страну была в два раза выше, чем у лидеров рейтинга - 22,54 тыс. рублей.

Завершают пятерку лидеров по денежным переводам Испания и Молдавия со средними суммами переводов в 18,563 тыс. рублей и 13,858 тыс. рублей соответственно. Годом ранее эти места занимали Молдавия (11,384 тыс. рублей) и Польша (14,165 тыс. рублей), сообщает ТАСС. 

В рамках исследования аналитики банка изучили обезличенные данные обо всех международных и междугородних переводах из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в "Русском стандарте" в I квартале 2021 года и сравнили их с аналогичным периодом 2020 года.

Отметим, что именно Россия занимает первое место по денежным переводам, получаемым в Беларуси. Оттуда в 2020 году к нам поступило больше всего денег через через международные системы денежных переводов — 100 миллионов 165,2 тысячи долларов. На втором месте — США (48 миллионов 44,7 тысячи долларов), на третьем — Туркменистан (17 миллионов 757,2 тысячи долларов). Среди наших соседей в топ-10 по суммам переводов также попали Украина (13 миллионов 270,5 тысячи долларов) и Польша (6 миллионов 261,8 тысячи долларов). 

По данным Нацбанка, в прошлом году из Беларуси за границу было отправлено 205 миллионов 502,3 тысячи долларов.
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
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