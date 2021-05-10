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Сказочно красивая страна Сан-Марино стало первым государством в Европе, победившим коронавирус

Страна одобрила применение российской вакцины три месяца назад, сейчас средняя заболеваемость в республике более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС.

© CC0 / Pixabay/pohjakroon

Первым европейским государством, которому удалось победить коронавирус благодаря вакцинации, стал карликовый Сан-Марино, заявили в понедельник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Власти республики одобрили применение российской вакцины "Спутник V" в феврале этого года, став 30-й страной, сделавшей это. За три прошедших месяца первый укол антиковидной вакцины получили 74% населения Сан-Марино.

В РФПИ поясняют, что на пике – в начале апреля – уровень инфицирования в государстве составлял порядка 250 новых случаев в неделю, а с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии в Сан-Марино, где проживает около 33 тысяч человек, было зафиксировано более 5 тысяч зараженных.

Сейчас местные власти снимают все ограничения, смертность в республике от "ковида" не наблюдается. Отделение госпиталя для лечения коронавирусных пациентов закрылось. В ближайшее время РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино.

"Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
sputnik.by
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