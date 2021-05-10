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Как иракская семья попала из Беларуси в Евросоюз, заплатив за перевозку тысячи евро

Паспорта отобрали контрабандисты в Беларуси.


В Германии задержали иракцев, нелегально попавших туда из Беларуси / Reuters, иллюстрационное фото

Утром 8 мая в Германии полицейские задержали девять граждан Ирака. Это была семья из четырех взрослых, двоих подростков и троих детей.

Оказалось, что все они незаконно попали на территорию Евросоюза из Беларуси. За перевозку они заплатили 84 тысячи евро.

При иракцах не было никаких документов. Нелегальные мигранты рассказали, что паспорта отобрали контрабандисты в Беларуси.
Еврорадио
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