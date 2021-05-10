Авиакомпания Fly Baghdad начала летать из Багдада в Минск

Сообщ ает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Рейсы по маршруту Багдад – Минск – Багдад обслуживаются на Boeing 737-800. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.





Вылет из Багдада — в 9:05 с прилетом в Минск в 13:25. Обратный рейс из белорусской столицы — в 15:30 с прибытием в Багдад в 19:40. Время в пути займет 4 часа 25 минут.





Напомним, с 2017 года полеты из Багдада в Минск также осуществляет авиакомпания Iraqi Airways, рейсы которой в сезонном расписании весна-лето 2021 выполняются по понедельникам и пятницам.



