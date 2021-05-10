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Из зимы - в лето: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 11 мая

В Беларусь во вторник, 11 мая, придет настоящее лето – воздух прогреется до 25 градусов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.




По стране во вторник прогнозируется небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет преобладать юго-восточный, восточный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем по западу порывы могут достигать 14 метров в секунду.


Ночью температура воздуха составит от 3 до 9 градусов со знаком плюс, в западных районах – до плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до 25 градусов.
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