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Путин рассказал о своем результате прививки против коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что у него отмечен позитивный результат после вакцинации от коронавируса.



По его словам, 9 мая у него взяли анализы, и результат оказался позитивным.

"Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности – он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Президент РФ получил первый укол препарата от коронавируса вечером 23 марта, второй – 14 апреля. Путин после прививки отмечал, что у него, как говорят врачи, хороший иммунный ответ. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую вкололи ему медики, – по его словам, об этом знает только его врач.

По словам Путина, вакцинацию от коронавируса в России прошли уже 21,5 миллионов россиян.

"У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране", – уточнил он.

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