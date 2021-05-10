Путин рассказал о своем результате прививки против коронавируса









По его словам, 9 мая у него взяли анализы, и результат оказался позитивным.





"Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности – он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".





Президент РФ получил первый укол препарата от коронавируса вечером 23 марта, второй – 14 апреля. Путин после прививки отмечал, что у него, как говорят врачи, хороший иммунный ответ. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую вкололи ему медики, – по его словам, об этом знает только его врач.





По словам Путина, вакцинацию от коронавируса в России прошли уже 21,5 миллионов россиян.





"У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране", – уточнил он.





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