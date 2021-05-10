Под Бобруйском показали жуткую постановку: Как дети в роли нацистов издеваются над другими детьми
В мемориальном комплексе «Курган Славы» в деревне Сычково, недалеко от Бобруйска, как и по всей стране, прошли мероприятия в честь Дня победы.
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Они начались с возложения венков и цветов к могиле героя Советского Союза Селезнева М.Г., дзоту, мемориалу «Курган Славы», а продолжились театрализованным представлением и торжественным митингом. Телеграм-канал «Бобруйск Online» опубликовал фотографии, вероятно, с того самого театрализованного представления.
На фотографиях видно, что в постановке участвовали подростки и дети помладше: старшие играли роль нацистов, а младшие — мирных белорусов, над которыми издеваются фашисты. Как говорится, без комментариев.
14:26 10/05/2021
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