Под Бобруйском показали жуткую постановку: Как дети в роли нацистов издеваются над другими детьми

В мемориальном комплексе «Курган Славы» в деревне Сычково, недалеко от Бобруйска, как и по всей стране, прошли мероприятия в честь Дня победы.

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