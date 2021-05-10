9-летний мальчик в Гродно получил травму во время выступления военных 9 мая
Девятилетний мальчик в Гродно получил травму руки во время празднования Дня Победы возле Кургана Славы. Его мать говорит, что это произошло "во время запуска дымовых шашек", пишет TUT.by.
Гродненка Анастасия говорит, что они смотрели выступление военных. "Они показывали, как умеют стрелять, запускали какие-то дымовые шашки, были слышны "взрывы", — вспоминает она.
Чтобы сыну было виднее, женщина пустила его в первый ряд, ближе к ограде, но за ограждение он не заступал.
"Меня от сына отделяло примерно три ряда людей. Я не выпускала из поля зрения его куртку. В какой-то момент "взрывы" послышались ближе. Я заметила, что взрослые стали отводить из первых рядов маленьких детей — они заплакали. Мой ребенок тоже стал отходить. Подошла ближе — показывает руку и плачет. Я повела его в ближайшую скорую помощь, там рану обработали и сказали, что это ожог", — рассказывает женщина.
Анастасия говорит, что пыталась найти возле Кургана Славы ответственных за мероприятие, но ничего не получилось.
В травмпункте Гродненской областной детской клиники зафиксировали происшествие и сообщили в милицию.
Родители мальчика обеспокоены, что дети могли получить значительные травмы. Они заявляют, что не имеют претензий, но хотят чувствовать себя в безопасности на таких мероприятиях.
13:55 10/05/2021
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