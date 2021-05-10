







Гродненка Анастасия говорит, что они смотрели выступление военных. "Они показывали, как умеют стрелять, запускали какие-то дымовые шашки, были слышны "взрывы", — вспоминает она.





Чтобы сыну было виднее, женщина пустила его в первый ряд, ближе к ограде, но за ограждение он не заступал.





"Меня от сына отделяло примерно три ряда людей. Я не выпускала из поля зрения его куртку. В какой-то момент "взрывы" послышались ближе. Я заметила, что взрослые стали отводить из первых рядов маленьких детей — они заплакали. Мой ребенок тоже стал отходить. Подошла ближе — показывает руку и плачет. Я повела его в ближайшую скорую помощь, там рану обработали и сказали, что это ожог", — рассказывает женщина.





Анастасия говорит, что пыталась найти возле Кургана Славы ответственных за мероприятие, но ничего не получилось.





В травмпункте Гродненской областной детской клиники зафиксировали происшествие и сообщили в милицию.





Родители мальчика обеспокоены, что дети могли получить значительные травмы. Они заявляют, что не имеют претензий, но хотят чувствовать себя в безопасности на таких мероприятиях.