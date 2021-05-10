











Теперь желающие отдохнуть на острове смогут это сделать без предварительного тестирования на COVID-19 и без соблюдения обязательного карантина. Данные условия коснутся граждан 65 стран, в список вошли государства-члены ЕС, Россия, Беларусь, Украина, страны Ближнего Востока, Канада, США.





Туристы должны быть привиты полным курсом одного из препаратов: "Спутник V", Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna, Janssen и иметь при себе подтверждающие документы. Также вакцинированным пассажирам в течение 24 часов перед вылетом на Кипр необходимо будет заполнить специальную форму CyprusFilghtPass.





При этом власти острова оставляют за собой право выборочного тестирования в аэропортах отдельных вакцинированных пассажиров.





Режим жесткого карантина перестал действовать в стране с сегодняшнего дня, с 10 мая. При этом введены общенациональные меры по борьбе с распространением пандемии.





В частности, в общественных местах будет необходим пропуск coronapass, который подтверждает, что человек не является носителем коронавируса. Это может быть отрицательный ПЦР или экспресс-тест, действительный в течение 72 часов, или прививка по крайней мере одной дозой вакцины не менее чем за три недели, или же справка о перенесенном заболевании за последних шесть месяцев.





Возобновляются занятия в ряде учреждений образования, разрешается работа точек общественного питания и магазинов. Отменяется ограничение на число выходов из дома. В сфере государственных услуг "удаленка" сохраняется до 16 мая.





Вместе с тем сохраняется комендантский час с 23:00 до 5:00.





При этом Кипр входит в перечень государств, по возвращению из которых белорусам обязательно нужно соблюдать 10-дневный карантин. Список периодически обновляется: белорусский Минздрав либо исключает определенные страны из ограничительного перечня, либо добавляет их вновь.





За весь период пандемии коронавируса на Кипре, население которого составляет около 900 тысяч человек, было зафиксировано более 69 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончалось 336 пациентов.



