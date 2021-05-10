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Почему Рокоссовский мог скрывать свое происхождение, пояснили в Нацархиве

Маршал Советского Союза и маршал Польши Константин Рокоссовский мог скрывать детали своего рождения по ряду причин, об этом рассказал директор Национального исторического архива Дмитрий Яцевич в эфире телеканала СТВ.




Сам маршал СССР предоставлял разные сведения. Например, фигурировали 9 (21) декабря 1894 и 1896 годы, Варшава и Великие Луки Псковской области России.

На минувшей неделе стало известно, что исторической родиной для будущего полководца является городок Телеханы, где дважды герой Советского Союза появился на свет 3 сентября 1889 года по старому стилю.

Как отметил эксперт, найденная запись подтверждает дворянское происхождение Рокоссовского. И, возможно, в условиях классовой борьбы в 1920-1930 годы данный факт приходилось скрывать. Кроме того, будущий полководец мог банально не знать места своего рождения, поскольку его семья уехала в Польшу.

Ранее руководитель архива рассказывал агентству Sputnik, что, вероятно, его мать решила рожать на родине у своих родителей, так как Ксаверий Рокоссовский служил на железной дороге и был постоянно в разъездах.

"Данная находка для кого-то стала сенсацией, но для нас это очередной интересный факт, проливающий свет на одну загадок жизни нашего легендарного маршала", - сказал Дмитрий Яцевич. По его словам, есть достаточно много материалов с уникальными данными, которые неизвестны большому числу людей.

Свое мнение высказала и правнучка маршала Ариадна Рокоссовская. Она обратила внимание, что это единственный документ, который не упоминал именитый предок. Вероятно, родители ее прадеда познакомились и жили в белорусском местечке.

"Это революционное сообщение для нас. Нужно ехать в Телеханы, смотреть там записи за те годы", - заявила родственница.
Sputnik
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