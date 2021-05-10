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В Лондоне кит застрял на реке Темза

В Великобритании провели операцию по спасению небольшого кита, выплывшего на мель в реке Темза на юго-западе Лондона. Об этом сообщает ВВС в понедельник, 10 мая.


Указано, что инцидент произошел накануне вечером в Ричмондском шлюзе. Там застрял кит размером около 4 метров.

Представители спасательных служб прибыли на место происшествия в 21:00 (23:00 по Киеву – ред.). Спустя четыре часа кита удалось транспортировать в безопасное место. Как отмечается, ветеринар займется оценкой состояния животного, которое имеет некоторые повреждения. По итогам проверки будет принято решение о выпуске кита на волю.

Кит относится к виду малых полосатиков, которые обычно встречаются в северной части Атлантического и Тихого океанов. Их длина не превышает 10 метров. Малые полосатики в настоящее время являются объектом китобойного промысла в Норвегии, Исландии и Японии.
Корреспондент
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