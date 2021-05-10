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Минздрав: у подростка, спасшего на пожаре брата, есть небольшая положительная динамика

В состоянии подростка, спасшего на пожаре брата, есть небольшая положительная динамика, сообщили в министерстве здравоохранения.


"Несмотря на то, что состояние 12-летнего Романа Когодовского остается тяжелым, сегодня врачи отметили небольшую положительную динамику. Мальчик находится в специальной флюидизирующей противоожоговой кровати Клинитрон, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, находится в сознании, реагирует на обращение к нему по имени", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава в воскресенье.

В министерстве проинформировали, что в воскресенье снова состоялся консилиум специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. В нем приняли участие главный врач БСМП Андрей Борисов, главный комбустиолог Минздрава Алексей Часнойть, заведующая реанимационным отделением Лариса Золотухина, врач реаниматолог Олег Шулинский и врач комбустиолог Евгений Дюбченко. Эксперты обсудили тактику лечения и наметили процедуры на понедельник.

"Уже выполнено три оперативных вмешательства на пораженных участках тела, операции будут проводиться с интервалом 2–3 дня. Применяются все самые современные методы лечения. На данный момент организм ребенка справляется", - подчеркнули в Минздраве.

В министерстве отметили, что консилиумы состоялись по вопросам дальнейшего лечения и 16-летнего подростка, который получил удар электрическим током.

"Сейчас обоим мальчикам проводится все необходимое лечение, в том числе выполняются оперативные вмешательства. Врачи по-прежнему не дают предварительных прогнозов, однако отмечают, что на данный момент их состояние стабильно", - добавили в Минздраве.

Как сообщалось, Роман получил травмы, спасая 29 апреля из огня своего двухлетнего брата в деревне Сидоровичи Мядельского района Минской области. Он получил ожоги более чем 60% поверхности тела. Родителей в момент пожара дома не было.
Интерфакс
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