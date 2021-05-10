В Лиде заметили странную очередь, в которой раздавали деньги. В исполкоме говорят о возможной провокации
Читатели заметили необычный эпизод в Лиде. Две женщины с красно-зелеными бутоньерками смотрят в списки и дают деньги другим людям. Перед ними — небольшая очередь. Пока не ясно, что это было.
В видео звучат слова: «30 рублей!». За что именно рассчитываются люди на видео, неизвестно.
Похоже, ситуацию сняли у Кургана Бессмертия, там сегодня проходили праздничные мероприятия, пишет TUT.BY.
Пресс-секретарь Лидского райисполкома уже отреагировала на «видео, которое появилось на некоторых ресурсах и вызвало много вопросов».
— Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия — непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим.
По сообщениям читателей, участники истории похожи на сотрудников одного из строительных трестов.
09:37 10/05/2021
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