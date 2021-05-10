«Белорусский дом печати» отказался печатать газету Intex-press. Фото: сайт Intex-press





«Белорусский дом печати» отказался печатать газету Intex-press. Договор с типографией был расторгнут в воскресенье, 9 мая, в одностороннем порядке. Об этом сообщили на сайте издания.





Письмо от «Белорусского дома печати» пришло в редакцию по электронной почте в выходной день, 9 мая. В нем говорилось о том, что типография «в одностороннем порядке» и без объяснения причин расторгает договор на оказание своих услуг, пишет kp.by.





- Мы приносим свои извинения и надеемся на взаимопонимание, - говорится в письме, которое подписано заместителем генерального директора по производству и идеологической работе типографии Ю. Д. Ариховским.





Письмо из типографии. Фото: Intex-press





Ранее независимое издание было оштрафовано на 150 базовых величин (4350 рублей).







