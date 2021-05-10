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«Белорусский дом печати» отказался печатать газету Intex-press

Договор был расторгнут в одностороннем порядке 9 мая.

«Белорусский дом печати» отказался печатать газету Intex-press. Фото: сайт Intex-press

«Белорусский дом печати» отказался печатать газету Intex-press. Договор с типографией был расторгнут в воскресенье, 9 мая, в одностороннем порядке. Об этом сообщили на сайте издания.

Письмо от «Белорусского дома печати» пришло в редакцию по электронной почте в выходной день, 9 мая. В нем говорилось о том, что типография «в одностороннем порядке» и без объяснения причин расторгает договор на оказание своих услуг, пишет kp.by.

- Мы приносим свои извинения и надеемся на взаимопонимание, - говорится в письме, которое подписано заместителем генерального директора по производству и идеологической работе типографии Ю. Д. Ариховским.

Письмо из типографии. Фото: Intex-press

Ранее независимое издание было оштрафовано на 150 базовых величин (4350 рублей).
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