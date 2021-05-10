Мемориальный комплекс Тростенец – Врата памяти









Мемориальный комплекс Тростенец – Врата памяти

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Мемориальный комплекс "Врата памяти" воздвигнут в память жертв Второй мировой войны на месте концентрационного лагеря "Малый Тростенец" – крупнейшего нацистского лагеря на территории Беларуси. Тростенец объединяет несколько мест массового уничтожения людей –урочища Благовщина и Шашковка и деревня Малый Тростенец. Непосредственно концентрационный лагерь располагался в десяти километрах от Минска по Могилевскому шоссе в деревне Малый Тростенец; массовые расстрелы жертв проводились в урочище Благовщина, в урочище Шашковка - массово сжигали тела. Всего в Тростенце было замучено, расстреляно и сожжено свыше 206 500 человек.





Где: мемориал расположен в одном из районов Минска, на улице Селицкого.





Мемориальный комплекс "Дальва"





Мемориальный комплекс "Дальва"





Дальва – одна из более 5 тысяч белорусских деревень, которая была стерта с лица земли во время Великой Отечественной войны. В Дальве, которую иногда называют сестрой Хатыни, 19 июня 1944 года немецкие оккупанты сожгли 44 жителя (29 детей, 13 женщин и 2 мужчин). Выжил только 13-летний Николай Гирилович. Он впоследствии и организовал строительство мемориального комплекса.





Где: мемориал находится в 15 км от Плещениц (77-й км шоссе Минск — Витебск).





Мемориальный комплекс "Памяти сожженных деревень Могилевской области"





Мемориальный комплекс расположен в деревне Борки Кировского района в память о сожженных в годы Великой Отечественной войны поселениях Могилевщины. 15 июня 1942 года немецкие захватчики провели одну из самых массовых карательных операций. В деревне Борки в тот день погибли 1800 человек – жители Борок и окрестных деревень.





Где: Могилевская область, Кировский район, д. Борки.





Мемориальный комплекс "Красный берег"









Деревня Красный берег была оккупирована в 1941 году. За три года немецкие оккупанты создали в районе железнодорожного вокзала один из крупнейших пересыльных пунктов Гомельской области, а также огромный госпиталь для лечения солдат и офицеров. В 1943 году по приказу Гитлера в деревне Красный Берег создается один из 5-ти детских донорских концлагерей для детей - полных доноров. У детей делали забор крови для раненых немецких офицеров, а затем ссылали на каторжные работы. Через пересыльный пункт Красный Берег прошло более 15 тысяч человек, из них 12 тысяч - дети до 15 лет.





Где: Гомельская область, Жлобинский район, аг. Красный Берег.





Мемориальный комплекс "Ола"





Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, которая насчитывала около 1 тыс. солдат, окружил селение. Людей загоняли в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали. За один день было убито 1758 мирных жителей, из них – 950 детей.

Где: Гомельская область,Светлогорский район, Чирковичский сельсовет, урочище Ола.





Мемориальный комплекс "Луполовский лагерь военнопленных"









Луполовский лагерь военнопленных (или шталаг № 341) был создан немецкими оккупантами в августе 1941 года на окраине Могилёва. Сам лагерь был обнесён колючей проволокой, по которой пропускался электрический ток. Военнопленных держали в антисанитарных условиях, морили голодом, расстреливали. За время существования лагеря до 1943 года в нем погибло, по разным оценкам, более 40 тысяч человек, известны имена менее 400 из них.





Где: Могилев, пр. Шмидта, 24.





Мемориал-кладбище жертвам концлагеря "Шталаг-352"









Лагерь военнопленных "Шталаг-352" считается одним из крупнейших концлагерей на территории оккупированной Беларуси. Он был создан в 1941 году и просуществовал по 1944 год. Шталаг включал городской лагерь в бывших казармах по Логойскому тракту и Лесной лагерь у деревни Масюковщина. За годы оккупации здесь были убиты и доведены до мучительной смерти от голода, холода, болезней и издевательств более 80 000 человек. Они были захоронены в ямах у деревни Глинище. После освобождения Минска в Лесном лагере советскими властями содержались немецкие военнопленные.





Где: Минск, ул. Тимирязева, 86.





Мемориальный комплекс "Прорыв"





Комплекс расположен на месте легендарного прорыва фашистской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны – одной из крупнейших в оккупированной Беларуси. В апреле 1944 года началась самая масштабная, из когда-либо проводившихся в Беларуси, немецкая карательная операция против партизан под названием "Весенний праздник". Операция предполагала круговую блокаду занятых партизанами территорий с непрерывным их сжатием к центру в Ушачах. В операции фашисты задействовали около 60 тысяч человек, более 130 танков, около 70 самолётов. Партизанские силы составляли около 17,5 тысяч человек, имелось небольшое количество орудий, миномётов. Партизанские формирования, смогли 25 дней противостоять численно и технически превосходящим силам, а в ночь на 5 мая 1944 года силы партизанских бригад прорвали блокаду.





Где: Витебская область, Ушачский район, деревня Паперино.





"Музей еврейского сопротивления"





Мемориальная экспозиция, посвящённая сопротивлению евреев Новогрудчины в годы Холокоста. Она рассказывает о трагедии, унёсшей жизни 5 100 новогрудских евреев, и о беспрецедентном сопротивлении нацистам тех, кто оставался в живых после четырёх акций уничтожения.





Где: Гродненская область, г.Новогрудок, ул.Гродненская 2.