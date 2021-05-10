

Ехал на пару месяцев, но задержался





Парень живет и работает в Польше с октября 2019 года, хотя изначально собирался пробыть там не больше четырех месяцев. Планы скорректировала пандемия и последующие события в Беларуси.





– Дома я работал в области изготовления и продаж изделий из гранита. Это такая сфера, где с ноября по февраль работы практически нет, – говорит Павел. – По этой причине отпуск всегда приходится на холодное время года и длится три-четыре месяца. Чтобы не проедать накопленное, а заодно сменить обстановку, в 2019 году я решил на это время уехать на работу в Польшу, пишет s13.ru.









Ехал не просто так, а заранее знал, где буду работать и жить. Но тогда и представить себе не мог, что курьером в варшавском офисе компании DPD буду работать не три месяца, как планировал, а гораздо дольше.





Первый месяц уходит на то, чтобы полноценно влиться в струю. Нужно изучить специфику работы, понять, что и как происходит, изучить город, а точнее – территорию, которую будешь обслуживать. Варшава и окрестности разделены на несколько районов, за которыми закреплены перевозчики-партнеры DPD.





Зарплата плюс чаевые





Первый месяц водителю платят 35 процентов суммы, потом зарплата вырастает до 40-50 процентов. Этот момент зависит уже непосредственно от работодателя. Некоторые платят "днёвки" – ставка 150-200 злотых за день работы. Среди водителей и работников склада порядка 70 процентов составляют сами поляки, еще 30 – эмигранты, в основном украинцы.





Уровень зарплаты напрямую зависит от того, насколько много будешь работать. Если ты трудишься не на своей машине, то ради хорошей зарплаты нужно быть готовым работать 12 часов и больше. В таком случае ты сможешь получать 1000-1200 долларов на руки. К этой сумме можно добавить чаевые, в среднем в месяц у меня выходит от 100 до 150 долларов. Количество чаевых зависит как от тебя самого, так и от района, который ты обслуживаешь. Например, жители многоквартирных домов без лифта гораздо чаще дают на чай, чем там, где лифт есть.





Посылки весом до 30 килограммов доставляются до двери, а если тяжелее, то получатель должен сам забрать груз. Несмотря на то что рабочий день может длиться 12 часов, дневной пробег у меня небольшой – порядка 100 километров. Какую-то часть времени проводишь на складе, потом выезжаешь на маршрут, развозишь заказы и очень много ходишь. Например, на моем участке есть два больших дома, где в совокупности больше 1000 квартир. Обслуживание двух таких домов, конечно же, занимает много времени.





Локдаун – подарок для курьера





Курьерская доставка оказалась одной из немногих сфер, которая не только не пострадала от коронакризиса, но и, наоборот, успешно функционирует. С введением первого локдауна в марте 2020 года работы в сфере доставки стало заметно больше. В пиковые моменты наблюдалось двукратное увеличение числа посылок. Заказов было так много, что иногда доводилось работать по 14 часов, а также выезжать на пару часов по субботам.





Зарплата, конечно, подросла, но это был не двукратный прирост, ведь стало просто больше посылок на один адрес. Тем не менее в такой период можно было заработать до 1500 долларов в месяц плюс 150-200 чаевых. Держаться в таком ритме очень сложно. Получается, что ты практически все время работаешь, затем ешь, принимаешь душ и снова на работу. С другой стороны, во время жесткого локдауна ничем другим заниматься особо и не получится, ведь почти все закрыто.





С увеличением числа заказов перевозчики стали увеличивать штат работников: где раньше работали два человека, теперь могут работать четверо.





Летом, когда практически все ограничения были сняты, работы стало заметно меньше. Несмотря на то что за время пандемии люди уже привыкли заказывать товары через интернет, многие водители, которых взяли на работу во время локдауна, стали мало востребованными. Мы вообще очень хорошо ощущаем на себе закрытие/открытие магазинов и торговых центров.









Можно предположить, что в нашей отрасли наступит небольшой кризис, когда пандемия закончится и все ограничения будут сняты. Пока же в этой сфере можно заработать на жизнь и даже отложить. Здесь уже многое зависит от того, чего ты хочешь, – можно постоянно работать на износ и иметь 1400 долларов в месяц.





В Варшаве можно найти комнату или койко-место за 200-250 долларов в месяц или снимать отдельную квартиру за 400-500 где-нибудь в окрестностях. Питаться тоже можно по-разному: кто-то будет на всем экономить и проест всего 150-200 долларов, а кто-то не отказывает себе в хороших продуктах. В целом еда в Польше дешевле, чем в Беларуси. Поэтому сумма, которую можно отложить, работая курьером, у каждого человека будет разной. У кого-то получится отложить или отправить семье и 600 долларов в месяц, а можно нормально жить, но откладывать, например, 200.





На работе хватает поляков, у которых есть жилье и не нужно платить кредит или аренду, поэтому они могу позволить себе работать меньше, не стремясь получить 1000, а довольствуясь 700-800 долларами в месяц. Чтобы зарабатывать хорошо и при этом не “пахать” как лошадь, нужно самому быть предпринимателем и ездить на своей машине. В таком случае можно иметь порядка 1500 долларов в месяц. Такой заработок, кстати, даже по варшавским меркам считается весьма хорошим...