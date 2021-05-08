6 и 7 мая в Жодинском городском суде прошли заседания по административным делам в отношении 12 жительниц Жодино, которых 24 апреля задержали в частной бане.





Среди женщин, в основном, педагоги и медицинские работники, некоторые из них — многодетные мамы, есть мать-героиня, мать ребенка с инвалидностью. Никто из них не признал свою вину. При этом каждая из них пояснила, что в бане не было никакого собрания, никто из них не был на этой встрече с запрещенной символикой.





По мнению обвиняемых, видеозаписи с камер, на которые снимали происходящее милиционеры и с регистраторов, которыми они оснащены, доказали бы невиновность всех. Но ходатайства о просмотре видео не были удовлетворены, так как в ответ на запрос суда начальник Жодинского ГОВД Владимир Троцюк сообщил, что камеры технически неисправны и записей происходившего в сауне нет.





Ганаков и милиционеры Чиженков и Мусик. Они пояснили, что когда всех вывели из сауны, сотрудники обнаружили там чей-то рюкзак, в котором был один флаг. Ни у кого из присутствовавших в руках свидетели флагов не видели. Кому принадлежал рюкзак, неизвестно, В суде выступили свидетели — военнослужащийи милиционеры. Они пояснили, что когда всех вывели из сауны, сотрудники обнаружили там чей-то рюкзак, в котором был один флаг. Ни у кого из присутствовавших в руках свидетели флагов не видели. Кому принадлежал рюкзак, неизвестно, пишет ex-press.by.





Судьи Иван Гринкевич, Анна Муковозчик и Екатерина Якубицкая вынесли решения наказать женщин штрафами:





Ольга Ольшевская получила 100 базовых величин,

Наталья Локить — 100 базовых величин,

Ольга Алексеева — 200 базовых величин,

Наталья Беляцкая — 200 базовых величин,

Светлана Шабуня — 100 базовых величин,

Вера Такарчук — 100 базовых величин,

Алена Гайдук — 100 базовых величин,

Наталья Котова — 80 базовых величин,

Инна Чижонок — 200 базовых величин,

Наталья Сацукевич — 100 базовых величин,

Виктория Кажура — 100 базовых величин,

Людмила Онисимова — 200 базовых величин.





Всего: 1 580 базовых величин, или 45 820 рублей (более 18 000 долларов в эквиваленте).





Напомним, 24 апреля в городе отсутствовала и горячая, и холодная вода из-за запланированной промывки водопровода. Но помыться в сауне женщинам не удалось. За ними приехали четыре буса с ОМОНом и милицией.





Всех задержанных доставили в Жодинский ГОВД. Здесь им сообщили, что в милицию поступил сигнал о том, что они употребляют наркотики. Через некоторое время причину задержания изменили и составили протоколы об участии в незаконном массовом мероприятии.





В ИВС оставили 9 человек, которых осудили через три дня — они получили по 15 и по 25 суток ареста.







