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За отказ носить красно-зеленые бутоньерки сотрудникам магазинов угрожают проблемами

Работников торговых сетей заставляют надевать бутоньерку цветов государственного флага. Но после событий, случившихся в Беларуси после протестов 2020 года не все соглашаются это делать, пишет Белсат.

Красно-зеленые бутоньерки. Фото: belsat.eu

Тогда руководство включает административный ресурс, но даже при подобном давлении находятся работники, которые отказываются одевались на себя красно-зеленый цвет.

– Меня вызвали в кабинет начальника смены, он попросил надеть эту красно-зеленую ленту, я отказался. Чуть позже ко мне подошел старший менеджер и спросил, почему не надеваю, по политическим мотивам или нет. Я сказал, что нет. В середине рабочего дня мой руководитель подошел ко мне и сказал, что если я отказался одеть эту ленту, то мне не подпишут бумагу на отдых за свой счет, – рассказал «Белсату» на условиях анонимности сотрудник одной из крупных торговых сетей.
АЛ/МГ/МВ belsat.eu
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