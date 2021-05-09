Красно-зеленые бутоньерки. Фото: belsat.eu





Тогда руководство включает административный ресурс, но даже при подобном давлении находятся работники, которые отказываются одевались на себя красно-зеленый цвет.





– Меня вызвали в кабинет начальника смены, он попросил надеть эту красно-зеленую ленту, я отказался. Чуть позже ко мне подошел старший менеджер и спросил, почему не надеваю, по политическим мотивам или нет. Я сказал, что нет. В середине рабочего дня мой руководитель подошел ко мне и сказал, что если я отказался одеть эту ленту, то мне не подпишут бумагу на отдых за свой счет, – рассказал «Белсату» на условиях анонимности сотрудник одной из крупных торговых сетей.







