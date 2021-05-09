Фотофакт. Вот такой официальный праздник случился 9 мая





Лукашенко сделал несколько заявлений, в которых предупредил одних и пообещал другим: «Даже не думайте и не беспокойтесь за будущее своих детей, внуков и за свое будущее. Мы сделаем все, чтобы над нашей землей сияло такое солнце, как сегодня, и было голубое небо. Мы сделаем все, чтобы молодые мамы и папы со своими детишками в любое время суток могли выйти на улицу и пройтись по своей земле, как это было всегда. Так будет, я вам обещаю. Я клянусь, что так будет!»