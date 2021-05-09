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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Фотофакт. Вот такой официальный праздник случился 9 мая

В церемонии приняли участие несколько тысяч человек.
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фото Наша нива

Лукашенко сделал несколько заявлений, в которых предупредил одних и пообещал другим: «Даже не думайте и не беспокойтесь за будущее своих детей, внуков и за свое будущее. Мы сделаем все, чтобы над нашей землей сияло такое солнце, как сегодня, и было голубое небо. Мы сделаем все, чтобы молодые мамы и папы со своими детишками в любое время суток могли выйти на улицу и пройтись по своей земле, как это было всегда. Так будет, я вам обещаю. Я клянусь, что так будет!» 
БП
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