



Мукоромикоз или "черная плесень" часто встречается среди пациентов с COVID-19 или среди тех, кто выздоровел после коронавируса.

В Индии паралельно со второй волной коронавируса начинается эпидемия еще одной болезни - мукоромикоза. Об этом сообщает BBC в воскресенье, 9 мая.

Как сообщает издание, болезнь, которую иногда называют "черной плесенью", часто встречается среди пациентов с COVID-19 или среди тех, кто выздоровел после коронавируса.

Индийский врач Акша Наир из Мумбаи рассказал, что рост заболеваемости мукоромикозом может быть вызван использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса. Стероиды снижают воспаление в легких, но в то же время они снижают иммунитет и могут поднять уровень сахара в крови. Мукоромикозом заболевают примерно через 12-15 дней после выздоровления от COVID-19.





Мукоромикоз - это редко встречающееся заболевание. Пациенты, страдающие грибковой инфекцией, обычно имеют симптомы заложенности носа и кровотечения из носа; опухоль и боль в глазу; опущение век; и нечеткость и, наконец, потеря зрения. Вокруг носа могут быть черные участки кожи.





Врачи говорят, что большинство их пациентов опаздывают, когда они уже теряют зрение, и врачам приходится удалять глаз хирургическим путем, чтобы инфекция не попала в мозг.





В некоторых случаях врачи в Индии говорят, что пациенты теряют зрение на оба глаза. В редких случаях врачам приходится удалять кость челюсти хирургическим путем, чтобы болезнь не распространялась.





Она смертельно опасна для больных диабетом а также для больных ВИЧ/СПИД и раком. Смертность от мукоромикоза может достигать 50%.





Ранее сообщалось, что в Индии зафиксировали новый суточный рекорд количества летальных исходов вследствие коронавируса - 4 187 смертей. Всего в Индии уже зарегистрировано более 21,8 миллиона подтвержденных случаев болезни и почти 240 000 смертей вследствие COVID-19. В то же время эксперты считают, что даже эти цифры значительно ниже реальных.



